Il Lecce cerca punti salvezza a Firenze 

L’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A si apre con una sfida da brividi, tra la Fiorentina e il Lecce. I viola sono reduci da tre sconfitte consecutive, la formazione pugliese dal ko interno con l’Udinese che ha creato non poche polemiche per il rigore (quanto meno generoso) trasformato da Lucca nonostante il parere contrario dei compagni.

La polemica

Stasera al Franchi il fischio d’inizio è fissato per le 20.45. Sotto i riflettori il tecnico dei gigliati Palladino, che nei giorni scorsi ha denunciato una particolare «negatività» da parte dell’ambiente fiorentino. Certo i viola non possono più permettersi ulteriori passi falsi se ancora sperano nella qualificazione in Champions League. A caccia di punti salvezza, invece, il Lecce di Giampaolo.

