Il Lecce cerca conferme nell’Isola dopo la gran vittoria di Empoli 

Il Lecce, prossimo avversario del Cagliari, arriva in Sardegna in grande slancio e più agguerrito che mai.

Rinvigoriti dalla seconda vittoria in trasferta, ottenuta grazie al bomber Krstovic grande protagonista con la sua doppietta nel 3-1 rifilato all’Empoli, gli uomini dell’ex Giampaolo hanno solo 2 punti in più (20 in tutto quindi) rispetto al Cagliari che si trova a quota 18. E domenica i rossoblù dovranno guardarsi bene proprio dall’attaccante montenegrino arrivato al sesto gol in campionato, autore, tra l’altro, della rete che all’andata è costata la sconfitta al Cagliari che pure ha giocato metà del match in superiorità numerica.

Oggi la ripresa degli allenamenti all'Acaya Golf Resort & SPA. Atteso Berisha che potrebbe ancora svolgere qualche seduta a parte prima del rientro in gruppo ed essere disponibile per la gara di Cagliari. Out Gallo. (v.ca.)

