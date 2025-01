Il Lecce cerca alla Domus il terzo successo in trasferta 

Le vittorie di Empoli e Venezia sono le uniche imprese dei giallorossi in trasferta. La squadra di Giampaolo, lontano da via del Mare, ha collezionato i due successi di cui sopra, un pareggio e ben sette sconfitte. Il Lecce arriva quindi da un’esaltante vittoria che ha sistemato momentaneamente i giallorossi al tredicesimo posto. A due punti dal Cagliari, che ha la grande occasione – in caso di successo – di superare proprio la squadra di Giampaolo, ex tecnico (per due volte) dei rossoblù.

Dal campo

La preparazione dei giallorossi in vista della giornata numero 21 è proseguita ieri mattina con una seduta di allenamento allo stadio di Via del Mare. I giocatori Banda, Berisha, Gallo e Gaspar sono stati impegnati in un lavoro personalizzato mentre Rafia ha svolto terapie. Oggi pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza per Cagliari.

Il bomber

Nikola Krstovic, l’attaccante fresco di una doppietta spettacolare a Empoli, ha parlato nel podcast ufficiale del Lecce. «Il mio idolo è Ibrahimovic, mi piace come persona. Prima di giocare attaccante facevo il portiere, dopo un paio d’anni però ho cambiato». Le più grandi emozioni. «Il gol fatto dopo cinque minuti contro la Fiorentina», nella passata stagione, ha sottolineato l’attaccante montenegrino. Il tempo libero: «Quando non sono al campo sto con gli amici, andiamo a prendere un caffè. Mi piace guidare i kart e guardare altre partite, mentre non gioco alla PlayStation». Il rito pre-partita: «Prima di entrare in campo prego».

RIPRODUZIONE RISERVATA