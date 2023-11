Il leader di Hezbollah: «Siamo già in guerra con il nemico sionista» 

Beirut. Gli Stati Uniti, «i primi responsabili dei crimini israeliani compiuti a Gaza», si devono preparare a una lunga guerra regionale di logoramento sui fronti palestinese, libanese, yemenita e iracheno: perché il Medio Oriente che conoscevamo prima del 7 ottobre «non esiste più», e perché «noi continueremo a esercitare una forte pressione su Israele». Le parole di Hassan Nasrallah, leader degli Hezbollah libanesi filo-iraniani che ieri ha pronunciato il tanto atteso primo discorso pubblico dallo scoppio delle ostilità il 7 ottobre scorso, hanno messo gli Usa al centro dell’equazione bellica mediorientale tentando di mettere in secondo piano il ruolo dell’Iran. Soprattutto, Nasrallah ha sciolto i dubbi di chi ancora temeva un allargamento regionale del conflitto in corso tra Israele e Gaza e tra Israele e il movimento sciita libanese filo-iraniano. Non scoppia nessuna guerra su più ampia scala tra Hezbollah e Israele, perché «siamo già in guerra dall’8 ottobre contro il nemico sionista», ha detto l’inamovibile segretario generale del Partito di Dio.

Nasrallah non è solo un leader politico e militare ma vanta la diretta discendenza dal profeta Maometto. Le sue parole, pronunciate in diretta tv di fronte a migliaia di seguaci assiepati a Beirut, nel sud del Libano, nella valle della Bekaa, in Iraq e Yemen, hanno dunque un peso specifico molto significativo su scala regionale. Nel suo discorso di un'ora e mezzo, Nasrallah si è prima di tutto rivolto ai familiari dei circa 60 combattenti («martiri sulla via di Gerusalemme») di Hezbollah uccisi da Israele in queste prime settimane di guerra: «Non sono morti, ma sono vivi e sono nel paradiso di Dio». Poi ha annunciato un lungo conflitto di trincea contro il nemico.

