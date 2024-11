Il leader dei giovani imprenditori 

Alessandro Pittorra è il nuovo presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Sardegna Centrale, che riunisce gli imprenditori aderenti sotto i quarant'anni di età. Il giovane, 25 anni, è stato eletto nel corso di una partecipata assemblea che si è tenuta mercoledì pomeriggio a Nuoro e ricoprirà l'incarico per il quadriennio 2024-2028. Pittorra è il direttore operativo della Pittorra trasporti srl, un'azienda storica giunta alla terza generazione e specializzata nel settore della logistica e dei trasporti eccezionali, con sede nell’area industriale di Pratosardo.

«Oggi inizia un nuovo capitolo nella storia del nostro Gruppo – ha sottolineato Pittorra – abbiamo le competenze e la determinazione per portare avanti le sfide che i giovani e gli imprenditori del nostro territorio sono chiamati ad affrontare ogni giorno. Abbiamo il dovere di far appassionare i giovani all’attività imprenditoriale e di far conoscere le competenze necessarie per mandare avanti le aziende. Al contempo abbiamo la responsabilità di portare avanti ciò che è stato costruito da chi ci ha preceduto».

