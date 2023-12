«Il lavoro non è più un miraggio» 

Corso professionali da spendere nel mercato del lavoro. Li propone in forma gratuita l’agenzia formativa Promoform e si stanno dimostrando una soluzione efficace e concreta per i disoccupati di Senorbì e della Trexenta, alle prese con una grave crisi occupazionale da decenni. Sono ventisei progetti in partenza, gli iscritti potranno formarsi per diventare operatore sociosanitario, pizzaiolo, operatore forestale, elettricista, bibliotecario, addetto agli interventi agronomici, cuoco, elettricista. I corsi, riservati a un massimo di quindici iscritti, stanno creando sempre più opportunità occupazionali, come dimostrato dai 125 oss che si sono formati a Senorbì negli ultimi tre anni.

I racconti

«Ho aspettato tanto di entrare in graduatoria e finalmente ci sono riuscita - dice Monica Zanda (46 anni), studentessa originaria di Serdiana - lavoravo già nell’ambito dell’assistenza perché mi sono occupata per un periodo di un malato di Alzheimer, ma qui sto imparando veramente tanto e spero di trovare presto lavoro». Anche Noemi Farris, ventunenne di Goni, è soddisfatta del percorso: «Al corso mi trovo abbastanza bene e credo che possa aprire molte porte in ambito professionale e personale. Vorrei diventare una bravissima oss a disposizione di coloro che hanno bisogno».

L’opportunità

C’è anche chi, come Roberta Pittau di Mandas, a cinquant’anni ha deciso di rimettersi in gioco, con la prospettiva di un lavoro sicuro: «Sono molto felice di questo corso che ho deciso di fare perché ho avuto esperienze con i miei genitori e quindi so quanto siano importanti queste figure sanitarie. Sia Promoform sia la cooperativa Lago Nuraghe, che ci ospita per le lezioni, sono attentissimi alle nostre esigenze. Io e altre colleghe di Nurri abbiamo problemi negli spostamenti e ci sono venuti incontro anche per il tirocinio, consentendoci di farlo più vicino ai nostri paesi».

Giardinaggio e social

L’agenzia sta sviluppando anche dei “percorsi brevi”, competenze certificate che non superino le 250 ore per chi volesse formarsi nel giardinaggio, come social media manager o in informatica. Verranno sviluppati anche dei corsi personalizzati finanziati dalla Regione per i precettori di ammortizzatori sociali, come il reddito di cittadinanza e Naspi. «Stiamo modulando sempre più l'offerta per vedere come rispondono mercato e utenza - dichiara Andrea Paolo Pisano, amministratore e progettista dei corsi Promoform - La volontà è quella di riuscire a breve ad avere una sede ancora più grande a Senorbì. Ci stiamo impegnando affinché non solo gli utenti dei corsi siano della Trexenta, ma anche i docenti, i tutor e la segreteria. La mia volontà è quella di dare una risposta concreta alla comunità. Non è un territorio facile ma tutti i sindaci della Trexenta sono disponibili e ci stanno dando una grande mano per portare avanti questo progetto».

