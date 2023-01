Il lavoro del futuro per i giovani sardi 

«Ambiente, sostenibilità, transizione digitale ed ecologica sono i temi del futuro. Le risorse da investire nelle politiche per il lavoro ci sono e abbiamo il dovere di utilizzarle al meglio. I giovani devono essere i protagonisti della società», ha sottolineato Ada Lai, assessora regionale al Lavoro. «Il nostro progetto è di far ritornare i giovani sardi nell’Isola. Dopo l’esperienza acquisita fuori, devono poter tornare nella loro terra: il nostro assessorato in sinergia con l’Aspal sta lavorando proprio per favorire l’incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nel territorio».

«Da questo evento deve venire fuori un messaggio per i giovani: non dobbiamo soffermarci sulle difficoltà, ma sulle opportunità da cogliere», ha affermato il prorettore Fabrizio Pilo, «la novità del Career day 2023 è la collaborazione tra l’Università, la Regione e l’Aspal. Questo evento è il primo tassello di una serie di iniziative dedicate al mondo del lavoro per dare nuove opportunità ai nostri laureati».

Colloqui, seminari, workshop e talk dedicati al mondo del lavoro nella due giorni alla Fiera di Cagliari, che coinvolgerà 84 aziende e oltre 600 gli studenti. Interverranno professori, imprenditori e esperti. È il Career day, un evento messo in piedi, domani e venerdì, dall’Università di Cagliari in collaborazione con l’assessorato regionale al Lavoro e l’Aspal il cui fine è mettere in contatto giovani laureati e studenti con il tessuto produttivo sardo e nazionale, favorendo così il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Strategia

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, sarà incentrata sulla transizione ecologica e digitale. Si parlerà di nuove professioni, mobilità transazionale, ricerca attiva di lavoro, personal branding e web reputation.

Prospettive

Inoltre durante il Career day non mancheranno le postazioni Aspal per illustrare ai giovani i servizi e le opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro. «Vogliamo far conoscere i servizi per il lavoro anche ai giovani con profili più elevati. Le imprese sono pronte a investire e a innovare e sono alla ricerca di figure qualificate. All’interno dei centri per l’impiego ci sono figure specializzate in grado di supportare i laureati per orientarli a una carriera corrispondente alle competenze acquisiste», ha concluso Maika Aversano, direttrice dell’Aspal.

