Il lavoro contro le dipendenze 

Il recupero dalla tossicodipendenza e dalle altre dipendenze patologiche passa attraverso il lavoro, grazie a un progetto di reinserimento lavorativo della durata di due anni, che potrà garantire un percorso di formazione e accompagnamento per circa 50 persone, provenienti da Sardegna, Sicilia e Calabria.

L’iniziativa

Il progetto “Reintegra”, istituito grazie a un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato attraverso i fondi dell’8x1000, vede tra i suoi partner la comunità di Casa Emmaus e il Comune di Iglesias, che ha scelto di aderire ad un’iniziativa ritenuta di fondamentale importanza per garantire un futuro a quanti cercano di reinserirsi in società. «Quando si affrontano le dipendenze – mette in evidenza Angela Scarpa, assessora ai Servizi sociali – la prevenzione è fondamentale, ma da sola non basta. Occorre studiare e mettere in atto percorsi adeguati di reinserimento per evitare ogni possibile ricaduta». Nel dettaglio, il progetto “Reintegra” è stato sviluppato attraverso una collaborazione tra l’associazione Casa dei Giovani di Bagheria, in Sicilia, il Centro Reggino di Solidarietà, attivo a Reggio Calabria, e la società cooperativa sociale Casa Emmaus di Iglesias. «Un’iniziativa dalla valenza pluriregionale che prevede un finanziamento complessivo di 830.000 euro, necessari a creare un “Budget di integrazione” da assegnare ad ogni persona selezionata - spiega Vincenzo Castelli, progettista responsabile dell'iniziativa - attraverso questo budget personalizzato, per i beneficiari sarà possibile utilizzare le risorse necessarie alla creazione di un profilo professionale adeguato e di un tutoraggio per la frequenza ad un corso di formazione».

Il lavoro

Successivamente, otto persone individuate per ogni realtà territoriale potranno prendere parte a tirocini formativi retribuiti presso aziende, enti del terzo settore o soggetti istituzionali partner del progetto. «Attraverso gli uffici per le politiche sociali – prosegue Angela Scarpa – abbiamo già sviluppato un progetto di collaborazione con una persona che partecipa a un percorso di recupero e reinserimento lavorativo: abbiamo potuto valutare direttamente quanto sia importante valorizzare le capacità di ognuno, facendo in modo che il lavoro consenta di superare i sentimenti di sfiducia e inadeguatezza che accompagnano le dipendenze e la marginalità sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA