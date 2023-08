il Latte dolce sorride, l’atletico uri non piange 

«L'obiettivo è la salvezza», ha ribadito il tecnico Mauro Giorico dopo il 3-0 ottenuto a Uri. Andare avanti in Coppa Italia significa ulteriore rodaggio per la squadra sassarese che ha ritrovato la serie D dopo solo una stagione di Eccellenza. «Partire bene è importante», ha aggiunto l'allenatore biancoceleste che ha sicuramente tratto indicazioni confortanti dal match di Coppa Italia, al di là del 3-0 meritato come vittoria però maturato solo nel finale come proporzioni.

Due campionati fa a dire il vero il Latte Dolce aveva iniziato benino con cinque punti in tre gare ma poi aveva incassato tre sconfitte di fila. Ma, soprattutto dopo la vittoria casalinga iniziale contro il Muravera, aveva incassato sei sconfitte e ottenuto due pareggi tra le mura amiche ma non proprie, dal momento che giocava al “Vanni Sanna” perché era ancora in attesa dei lavori nel proprio impianto.

Umori opposti sull’altro versante. «Ci sono state cose buone e altre da rivedere, come normale che sia. Siamo un cantiere aperto, abbiamo cambiato tanto e ci sono cose su cui dobbiamo lavorare». Massimiliano Paba, tecnico dell'Atletico Uri, trova, comunque, indicazioni positive dalla sconfitta contro il Latte Dolce in Coppa Italia. «È ancora presto per dare giudizi, siamo ad agosto. Dobbiamo rimanere sereni, vedremo quando avremo a disposizione tutta la rosa», prosegue il tecnico. Che sottolinea come «avevo bisogno di far rifiatare qualcuno ma non avevo i cambi giusti. In panchina avevo due portieri e ragazzi bravi ma non pronti. Nel secondo tempo ho fatto giocare Ansini che, arrivato da tre giorni, non ha una condizione accettabile. Abbiamo sicuramente fatto un passo avanti, perché i ragazzi hanno corso, lottato e fatto quello che, in questo momento, potevano». (g. m. - a. bu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA