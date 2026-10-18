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Serie D.
19 ottobre 2026 alle 00:23

il Latte Dolce si salva solo nel finale 

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Latte Dolce 1

Anzio 1

Latte Dolce (3-5-2) : Cherchi, Limberti (15’ st Banti), Lopes (14’ st Asproni), Sorgente, Piredda, Pinna (41’ st Ruggiu), Biancu, Pulina (31’ st Di Gianni), Coghetto, Agrelli, Saddi (15’ st Di Paolo). In panchina Troisi, Dieni, Desole, Megna. Allenatore Fini.

Anzio (4-2-3-1) : Lucatelli, Ferraro (15’ st Bartolotta), Maccauro, Galati (20’ st Bronzini), Meledandri, Modesti, Cracaoanu (30’ st Ferreira), Ambrogi, Franco (30’ st Francescotti), Giampaolo, Garau. In panchina Papagna, Borro, Thiam. Allenatore Guida.

Arbitro : Tomei di Sapri.

Reti : nel primo tempo, 45’ Mac-

cauro; nella ripresa 37’ Sorgente.

Note : ammoniti Agrelli, Lopes, Biancu, Modesti, Bronzini, Asproni, Sorgente, Maccauro. Recupero 1’ pt-4’ st.

Sassari. Pari con rimorso. Il Latte Dolce va sotto, pareggia ma non riesce a conquistare i tre punti che avrebbe meritato. Cinque palle gol nitide, una sola rete, quella di Sorgente all’82’ per l’1-1 finale contro un Anzio che nel secondo tempo è stato schiacciato nella propria metà campo. «Le occasioni le abbiamo avute, sono contento della prestazione, resta la rabbia per avere raccolto meno di quanto prodotto», ha commentato il tecnico Michele Fini. L’Anzio segna prima del riposo su corner, con Maccauro di testa. Una doccia fredda dopo una frazione equilibrata, in cui l’occasione migliore l’avevano avuta i sassaresi al 18’ con Sorgente che dall’area piccola ha calciato alto. Nella ripresa è stato un assedio. Prima Pulina al 58’, salta un difensore ma sull’uscita del portiere conclude largo. Cinque minuti dopo offre un assist a Banti che sottoporta calcia alle stelle. La rete arriva all’82’: Biancu a destra per Coghetto, traversone basso e Sorgente mette dentro nonostante il tentativo di un difensore sulla linea. (g. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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