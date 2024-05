Il Latte Dolce si appella ai tifosi 

Sassari. Domenica «è il giorno della verità, il giorno della partita più importante della nostra stagione»: una chiamata a raccolta per superare l’ultimo scoglio e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Cioè con la salvezza.

È l’appello che il Latte Dolce rivolge al proprio pubblico in vista dello spareggio contro la Nuova Florida in programma fra quattro giorni al «Campo Principale» alle 16. Un match che «giocheremo davanti al nostro pubblico», rimarca la società, per ribadire ulteriormente la necessità di avere l’apporto del tifo.

In questa stagione le due sfide di campionato sono terminate con un pareggio (il 27 aprile a Sassari, 2-2) e una vittoria dell’Ardea (3-2 il 16 dicembre scorso).

