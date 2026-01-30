VaiOnline
Anticipi.
31 gennaio 2026 alle 00:32

Il Latte Dolce sfida la Flaminia 

Seconda trasferta di fila per il Latte Dolce, che inaugura oggi alle 14.30 contro la Flaminia il fine settimana delle sarde in D. All’anticipo della quinta di ritorno i sassaresi arrivano dopo la vittoria contro il Valmontone, un successo al quale la squadra di Michele Fini proverà a dare continuità. Il turno verrà completato domani da quattro partite: a scendere in campo per prima alle 14 a Scafati contro l’imbattuta capolista sarà la Costa Orientale Sarda. Seguiranno alle 14.30 Monastir e Olbia, in casa rispettivamente contro Valmontone e Nocerina, mentre alle 15 sarà la volta del Budoni a Roma con l’Albalonga.

Tra Eccellenza e Promozione gli anticipi sono, invece, nove. In campo oggi alle 15.30 per la 4ª di ritorno del massimo campionato regionale Atletico Uri-Ferrini: in palio punti pesanti per le due formazioni, con i giallorossi in corsa per il salto di categoria e i cagliaritani, penultimi, proiettati verso la salvezza, distante 4o lunghezze. Quanto alla Promozione, per la 5ª giornata di ritorno nel girone A si giocano Uta-Selargius alle 15 e Tharros-Villacidrese alle 15.30, e nel girone B, con fischio d’inizio alle 15, Atletico Bono-Bonorva, Li Punti-Coghinas, San Giorgio Perfugas-Arzachena, Stintino-Bosa, Thiesi-Macomerese e Usinese-Campanedda.

