Serie D.
21 febbraio 2026 alle 00:10

Il Latte Dolce riceve l'Ischia Domani le altre  

L’ottava giornata di ritorno inizia oggi a Sassari, dove, a partire dalle 14, il Latte Dolce affronta l’Ischia a caccia di un successo che manca da un mese. Ma l’anticipo del turno è anche uno scontro diretto in chiave salvezza che la squadra di Michele Fini non può perdere, pena scivolare nei playout, dove, con 30 punti, l’avversario segue a una lunghezza di distanza. Dopo il derby col Monastir perso 2-3, il tecnico, che oggi non potrà contare su capitan Cabeccia (squalificato), ha manifestato rammarico per il risultato ma anche fiducia per quanto visto in campo: «Dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni, che ci aiuteranno ad agguantare il nostro obiettivo», ha detto.

Giocano domani, invece, le altre sarde, a cominciare dalla Costa Orientale Sarda, che alle 14.15 se la vedrà in casa con la vice capolista Trastevere, alla quale proverà a strappare punti buoni per allontanarsi dalla zona retrocessione.

In campo alle 14.30, infine, il Budoni in casa contro la Palmese nell’altro scontro salvezza del turno e senza lo squalificato Mascia, e, in trasferta, la rivelazione Monastir, terza in classifica, contro l’Atletico Lodigiani e l’Olbia contro la Flaminia Civita Castellana, a porte chiuse per i festeggiamenti del Carnevale locale. Nell’occasione i bianchi, terzultimi e a digiuno di vittorie da 15 gare, ritrovano Furtado dopo tre turni di stop, ma perdono per squalifica l’allenatore Livieri e i giocatori Perrone, Putzu, Santi e Anelli.

