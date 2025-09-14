Il Latte Dolce può sorridere Pinna mette ko il Monterotondo  

Latte Dolce 1

Real M. 0

Latte Dolce (3-4-2-1): Salvato, Aiello, Cabeccia, Pinna, Bouabre (40' st Di Paolo), Tesio, Piredda (1' st Pulina), Loru (40' st Sangaré), Mayr (31' st Cotugno), Tannor (47' st Coghetto). In panchina Petrucciolo, Fiori, Asproni, Minnelli. Allenatore Desole.

Real Monterotondo (3-4-2-1): Merlini, Gningue, Darini, Albanesi (33' st D'Agostino), Contucci, Ferrini, Mattei, (47' st Gennari), Carbone, Simonelli (20' pt Armini), Barba, (4' st Colistra), Camilli (17' st Bellucci). In panchina Calabresi, Massacesi, Muti, Casali.

Arbitro: Trombello di Como.

Rete: 16' st Pinna.

Note: ammoniti Cabeccia, Mattei, Pulina. Rec. 2' – 6'.

Sassari. In un pomeriggio assolato, il Latte Dolce battezza il suo esordio al Comunale con la prima vittoria in campionato. Il risultato non certifica una gara ricca di occasioni. Si parte con un 3-4-2-1 a specchio e dei minuti iniziali soporiferi, rotti dalla traversa colpita in acrobazia da Mayr (9') su cui Luiu non riesce a ribadire in rete. Due minuti dopo risuonano il palo di Simonelli e i guantoni di un Salvato magistrale che, con un colpo di reni, mura su Camilli. La gara si apre: al 14' Tannor su cross di Luiu, manda incredibilmente a lato di testa. I sassaresi sviluppano e rifiniscono ma non riescono a finalizzare con Mayr (32') e Piredda (44').

Nella ripresa l'ingresso di Pulina dà brio. Gli assalti dei biancocelesti portano al vantaggio al 16' quando, dagli sviluppi di un corner, Aiello spizzica per la girata sotto misura di Pinna che vale i tre punti.

Fiorenzo Pala

