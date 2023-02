Il Latte Dolce piega una Villacidrese battagliera 

Latte Dolce 3

Villacidrese 1

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti, Pireddu, Canu (22’ st Galante), Cabeccia, Russu, Tuccio (49’ st Doro), Piredda (1’ st Grassi), Piga (24’ st Serra), Olivera, Marcangeli (41’ st Salaris), Scognamillo. In panchina Fanai, D’Apice, Sechi, Sanna. Allenatore Giorico.

Villacidrese (4-3-1-2) : Quiriti, Pittau (7’ st Aru), Lussu, Caballero, Llanos, Bruno, Muscas (30’ st Lilliu), Cirronis, Carboni, Echarri (12’ st Alfarano), Palermo. In panchina Ardau, Follesa, Medda, Virdis, Pinna. Allenatore Mannu.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 23’ pt Tuccio, 41’ pt Scognamillo, 17’ st (r) Cabeccia, 22’ st Muscas.

Note : ammoniti Piredda, Russu, Tuccio, Llanos, Carboni, Caballero.

Sassari . Il Latte Dolce ritrova subito la vittoria e resta in scia al Budoni nella lotta per la Serie D. Tre punti preziosi per gli uomini di Mauro Giorico ottenuti contro un’ostica Villacidrese che si presentava con due vittorie di fila. Il tecnico dei padroni di casa, orfano di Kaio Piassi, Celis e Saba, propone il solito 4-3-3. Gli ospiti scendono in campo col 4-3-1-2.

Dopo una lunga fase di studio, il Latte Dolce al primo vero affondo sblocca il risultato. È il minuto 23’ quando su un cross dalla destra di Piga, Tuccio in scivolata supera Quiriti. I sassaresi allo scadere trovano anche il raddoppio con Scognamillo che deposita in rete una palla servita da Oliveira dalla sinistra.

La ripresa

Nel secondo tempo, al 17’ contatto nell’area ospite tra Marcangeli e Bruno. Il direttore di gara decreta il rigore che lo specialista e capitano Cabeccia trasforma. Cinque minuti più tardi la Villacidrese accorcia le distanze: apertura con l'esterno di Palermo per Muscas che incrocia il tiro, la palla colpisce il palo interno ed entra nel sacco. La difesa di casa gestisce il vantaggio con i pilastri Cabeccia e Russu che non concedono praticamente nulla agli attaccanti ospiti. Il Latte Dolce può proseguire la sua corsa verso la D sperando in un passo falso del Budoni che ha un vantaggio di due punti. La Villacidrese, nonostante la sconfitta, mantiene quattro punti di margine dalla zona playout.

