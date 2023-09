Il Latte dolce non fa sconti e costringe la cos a firmare la resa 

Cos 0

Latte Dolce 2

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Floris, Ganzerli, Cadau (1’ st Naguel), Ladu (1’ st Piredda), Mascia (1’ st Aloia), A. Loi, Gomez, Bonu, Caferri, Serra (32’ st Laconi), S. Loi (1’ st Piras). In panchina Sanna, Scarafoni, Manca, Gallo. Allenatore F. Loi.

Latte Dolce (4-4-2) : Carboni, Salaris, Canu, Cabeccia, Patacchiola, Piga, Marras (28’ st Muscas), Olivera (15’ st Saba), Grassi (12’ st Pireddu), Marcangeli (36’ st Di Paolo), Scognamillo (21’ st Imoh). In panchina Congiunti, Pireddu, Russu, Piredda, Saba, Ablaye. Allenatore Giorico.

Arbitro : Francesco Gai di Carbonia.

Reti : 11’ pt Marcangeli, 45’ st Patacchiola.

Note : al 14’ st espulso il tecnico Loi (Cos); ammoniti Grassi, Ladu, Bonu, Ganzerli, Piredda, Saba, Patacchiola, Imoh; recupero 1’ pt e 6’ st.

Tertenia. Dopo aver eliminato l’Atletico Uri, il Latte Dolce fa fuori dalla Coppa anche la Costa Orientale Sarda e nei trentaduesimi di finale troverà il Real Monterotondo. I sassaresi hanno segnato una rete per tempo dimostrando già un buono stato di forma. Positiva comunque la prova della Costa Orientale Sarda che, dopo lo svantaggio iniziale, ha avuto occasioni per pareggiare.

Nel primo tempo, all’11’ ospiti in vantaggio con Marcangeli che s’invola sulla destra e con un diagonale dall’interno dell’area trafigge Floris. Al 39’ Antonio Loi serve in verticale Mascia che calcia a botta sicura, Carboni salva. Allo scadere Cos ancora vicina al pari: Antonio Loi serve l’accorrente Gomez che addomestica la sfera e incrocia il tiro, Canu ben appostato libera.

Nella ripresa, il tecnico della Cos Loi stravolge la formazione con quattro cambi immediati. Al 6’ uno dei nuovi entrati, Aloia dall’interno dell’area appoggia per Gomez che calcia col sinistro sul primo palo, Carboni in tuffo respinge. All’11’ azione personale di Serra che penetra in area e da buona posizione spara alto. Al 14’ Carboni respinge su conclusione di Loi. Al 45’ Piga verticalizza sulla destra per Imoh che serve in orizzontale Patacchiola che, indisturbato in mezzo all’area, batte Floris. Al 51’ Gomez dal fondo serve l’accorrente Aloia che calcia di prima intenzione, Carboni respinge col piede. (ant.ser.)

