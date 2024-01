Il Latte dolce non c’è e il san marzano passeggia 

San Marzano 2

Latte Dolce 0

San Marzano (3-4-1-2) : Cevers, Chiariello, La Gamba, Musumeci (16’ st Rossi), Muñoz (16’ st Bruno), Uliano, Di Gennaro, Mancini, Ndow; Ferrari (37’ st Allegretti ), Bacio Terracino (22’ st Camara). In panchina Pareiko, Balzano, Favo, Marotta, Cuomo. Allenatore Zironelli.

Latte Dolce (4-4-2) : Carboni (22’ st Congiunti ), Aru, Cabeccia, Russu, Canu, Olivera (Saba 1’ st), Piga, Johnson (1’ st Kaio Piassi), Grassi (22’ st Scognamillo), Serra (1’ st Mureddu ), Marcangeli. In panchina Patacchiola, Pireddu, Salaris, Marras. Allenatore Giorico.

Reti : pt 36’ e 41’ Ferrari.

Note : ammoniti Ndow, Musumeci, Olivera, Russu, Piga.

PALMA CAMPANIA. Blackout del Latte Dolce in Campania. Una delle peggiori prestazioni dei sassaresi. Uliano dà inizio alle ostilità con una rasoiata fuori (5’). Al 7’ Ferrari ci prova di testa, poi ecco Di Gennaro con un diagonale a fil di palo (16’) e una punizione alta (27’). In 5’ arrivano vantaggio e raddoppio casalingo di Ferrari: incornata (35’) e sforbiciata (41’). Il triplice cambio di Giorico porta al tiro dalla distanza Piga al 3’, ma al 4’ Ferrari di testa va vicino al tris. Al 18’ Kaio spara su Cevers, come al 43’ e al 45’.

