Il Latte Dolce ha ragione di un buon Li Punti in una stracittadina sassarese da applausi 

Latte Dolce 2

Li Punti 1

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti; Pireddu, Russu, Cabeccia; Marcangeli, Saba (38' st Serra), Piga, Tuccio (30' st Olivera), Grassi (34' st Piredda), Scognamillo. In panchina Panai, D'Apice, Dore, Galante, Salaris, Sanna. Allenatore Giorico.

Li Punti (4-4-2) : Secchi; Barracca, Serna, Manca, Ruiu (33' st Castigliego); Olmetto, Troisi, Val, Fini (39' st Garau); Lemiechevski (23' st Coulibaly), Alvarez. In panchina Mannoni, Pes, Salis, Delirio, Ruju, Masala. Allenatore Salis.

Arbitro : Nieddu di Sennori.

Reti : nel primo tempo al 6' Cabeccia (r), 39' Saba). Nel secondo tempo al 1' Alvarez.

Note : espulso Serna e, dopo la partita, Troisi e Saba. Ammoniti Barracca, Serna, Val, Olmetto. Recupero 1'pt-4'st. Spettatori 300.

Sassari. Il Latte Dolce vince un derby combattuto contro il Li Punti (2-1) e conserva il primato insieme al Budoni.

La sfida

Parte bene il Li Punti: al 5' Lemiechevski si inserisce bene ma a pochi passi dal portiere non conclude. Nel capovolgimento di fronte Latte Dolce in vantaggio: Marcangeli viene servito in corsa, Barracca lo placca in area: rigore. Cabeccia trasforma. Al 28' altro penalty per i padroni di casa (atterramento di Scognamillo): stavolta batte Marcangeli, Secchi fa il miracolo e para. Raddoppio del Latte Dolce al 39': ripartenza rapidissima, cross da destra di Piga, inserimento centrale di Saba (il migliore dei suoi) che mette in rete da pochi passi. Al 1' della ripresa accorcia le distanze il Li Punti(1-2): cross da sinistra di Olmetto, splendida incornata vincente di Alvarez. Replica il Latte Dolce al 22' con un tiro di Grassi, Secchi devia da campione. Gli ospiti hanno un'occasione al 29' con Fini, che spara alto. Il Latte Dolce potrebbe invece triplicare al 40' con Serra, il cui colpo di testa è deviato dal solito Secchi. Finisce 2-1 per la capolista. Nel finale Li Punti in 10: brutta entrata di Serna ed espulsione diretta. Dopo la partita si scaldano gli animi e l"arbitro sventola il rosso a Troisi (Li Punti) e Saba (Latte Dolce).

