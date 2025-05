Il Latte Dolce ha deciso: si va avanti con Fini 

Sassari. È ancora Latte Dolce per Michele Fini. La società ha deciso di proseguire anche nel campionato 2025/26 col tecnico sassarese, riuscito a ottenere la salvezza in Serie D senza passare per i playout. In otto gare sulla panchina biancoceleste l’allenatore ha ottenuto 12 punti con 3 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte.

Classe 1974, nato a Sorso, Fini da trequartista ha indossato le maglie di Torres e Cagliari oltre che di Salernitana (promozione in A), Catania e Ascoli. Da allenatore è stato fedele vice di Diego Lopez, che ha seguito sulle panchine di Bologna, Palermo, Cagliari, Brescia e (oltre oceano) di Universidad del Cile e Peñarol. Curiosità: sarà la prima stagione da capo allenatore che inizierà sin da settembre. «Sono davvero felice di proseguire il mio percorso con il Sassari Calcio Latte Dolce», ha commentato Fini, «ringrazio la società per la fiducia rinnovata: siamo pronti a continuare a lavorare con impegno e passione per crescere insieme».

