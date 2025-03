«Il Latte Dolce deve ritrovare autostima e gioia» 

sassari. «Bisogna lavorare sulla testa e sulle gambe per far ritrovare alla squadra l’autostima e anche quella gioia di quando ha fatto bei risultati». Michele Fini si muove su un doppio binario per cercare di rivitalizzare un Latte Dolce in crisi dopo le sei sconfitte di fila che hanno portato all’esonero del tecnico Gabriele Setti. Classe 1974, nativo di Sorso, il nuovo tecnico dei biancocelesti è stato un centrocampista-trequartista di grande intelligenza tattica e in grado di utilizzare destro e sinistro. Questo lo ha portato a disputare circa 300 partite tra serie A e serie B con le maglie di Avellino, Catania, Ascoli e Cagliari. La carriera di allenatore è iniziata come vice di Diego Lopez (con Bologna, Palermo, Cagliari e Brescia), seguito anche in Uruguay (scudetto e Supercoppa col Peñarol), Cile ed Ecuador.

Michele Fini, si è sentito con Diego Lopez?

«Certo, siamo amici fraterni. Lui è tornato un paio di mesi fa in Uruguay per allenare il River Plate. Mi ha anche chiesto di andare ma ho preferito restare. Quando ha saputo della chiamata del Latte Dolce mi ha scritto che era felice e mi ha augurato in bocca al lupo».

Il Latte Dolce è in crisi, come lavorerà?

«Ho detto ai ragazzi che c’è da affrontare un mini campionato, è come partissimo da zero. Le sconfitte hanno creato una situazione mentale un po’ così, hanno tolto l’autostima e la fiducia. È un tutt’uno il lavoro che va fatto, sul campo e a livello psicologico. I giocatori devono ritrovarsi perché all’andata hanno dimostrato di avere dei valori».

Segue Torres e Cagliari?

«Dal vivo non le ho viste, in tv sì. La Torres ha dimostrato in questi due anni di poter essere protagonista, tutti si aspettano la Serie B ma c’è da lottare perché è davvero dura ottenere la promozione. Quanto al Cagliari ha fatto risultati importanti, però è altalenante e questa mancanza di costanza rende il cammino difficile. Ma la squadra è viva».

