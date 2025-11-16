VaiOnline
Il latte dolce cade ad anzio e si allontana dai playoff 

Anzio 2

Latte Dolce 0

Anzio (3-4-3) : Stancampiano; Rosania, Di Razza, Pirani; Corelli (44’ st De Gennaro), Bordin (24’ st Battisti), Laribi (29’ st Gesmundo), Dalla Valle; Di Lelio (24’ st Segat), Salvador, Bencivenga (34’ st Carnevale). In panchina Ciotti, Noce, Corradini, De Rocchis. Allenatore Bignozzi.

Latte Dolce (3-4-3) : Salvato; Aiello, Cabeccia, Pinna (18’ st Coghetto); Bouabre (18’ st Fini), Piredda, Tesio (18’ st Mayr), Cotugno (24’ st Di Paolo), Luiu (40’ st Sangarè Traorè); Tannor, Loru. In panchina Petricciuolo, Ruggiu, Asproni, Fisher. Allenatore Fini.

Arbitro : Francesco Comito (Messina).

Reti : pt 12’ Salvador; st 17’ Di Razza.

Note : espulsi De Gennaro e Aiello; ammoniti Stancampiano, Bencivenga, Bordin, Cotugno.

Anzio. Dal possibile vantaggio al gol subito. La chiave del match che ha visto l’Anzio battere il Latte Dolce per 2-0 è tutta nei primi minuti: segna Loru all’11’ ma l’arbitro annulla per fuorigioco e dalla punizione conseguente nasce la rete di Salvador che realizza da posizione defilata. La sconfitta allontana i sassaresi dalla zona playoff e nel prossimo turno arriva a Sassari la vice capolista Nocerina.

La cronaca

Dopo aver incassato la rete la squadra del tecnico Fini tenta di riequilibrare il punteggio ma al 24’ Pireddu sfrutta male l’assist di Loru con un tiro fuori bersaglio.

La formazione ospite cerca la rete anche nel secondo tempo ma al 62’ su punizione di Bordin arriva l’incornata di Di Razza per il raddoppio. La squadra sassarese crea almeno tre occasioni la migliore delle quali col neoentrato Fini, ma il portiere neutralizza la conclusione.

