il latte dolce cade a ischia e perde contatto con i playoff 

Ischia 2

Latte Dolce 0

Ischia (4-3-3) : Mariani; Aijo, Chiariello, Buono, Fontanelli (31’ st Kaziewicz), Di Lauro, Boiano, Gille (42’ Arcamone), Montanino, Castagna (26’ st Aniceto), Kone (45’ st De Filippis). In panchina Tanas, Molllo, Desiato, Pipolo, Bossa. Allenatore Corino.

Latte Dolce (3-4-2-1) : Petricciuolo; Pinna, Cabeccia, Coghetto (10’ st Pulina); Casalongue, Mayr, Piredda (46’ st Asproni), Sangare; E. Fini (25’ st Di Paolo), Loru (25’ st Cotugno); Di Gianni (13’ Tannor). In panchina Salvato, Aiello, Luiu, Fiori. Allenatore Fini.

Arbitro : Marco Buttarini (sez. Roma 1).

Reti : pt 9’ Boiano; st 9’ Kone.

Note : ammoniti Chiariello, Kone, Casalongue.

Ischia. Seconda sconfitta di fila e il Latte Dolce perde contatto con la vetta. A Ischia finisce 2-0 per i padroni di casa, che cercavano punti preziosi per la salvezza ed erano ancora a secco di vittorie. Invece la formazione sassarese di Fini vede ora in pericolo la zona playoff. Ma con un gruppo così giovane aspettarsi continuità di rendimento sarebbe ingeneroso.

Il match si sblocca dopo 9’: assist di Montanino e Boiano firma il vantaggio. Al 37’ il portiere Mariani respinge la conclusione di Loru. Anche nella ripresa l’Ischia parte meglio: al 46’ Montanino sfiora il gol con un tiro dal limite, poi al 54’ arriva il raddoppio con l’ex Kone, ben servito da Di Lauro. Il Latte Dolce prova a reagire: ci prova due volte Mayr e poi Casalongue ma senza esito. La squadra sassarese rischia anche qualcosa: Kone in contropiede viene fermato da Petricciuolo.

