Il Latte Dolce blinda Saba 

Si avvicina il primo luglio, data a partire dalla quale i calciatori potranno firmare i contratti con i vari club. Ma, come di consueto, sono già tante le trattative chiuse con una stretta di mano. Il Latte Dolce neo promosso in Serie D, allenato da Mauro Giorico, ha blindato anche il centrocampista Alfredo Saba, classe 1995: è il tredicesimo giocatore confermato nella rosa che ha vinto con merito l’Eccellenza.

In Eccellenza

Nel massimo campionato regionale è attivissimo il Villasimius, che corteggia gli attaccanti Lorenzo Camba (della Ferrini), Marco Sanna (del Sant’Elena) e Manuel Rinino (del Monastir). Sono pronti a firmare per i sarrabesi Cardoso, Kirby, Loi, Mancusi, Savage, Melis, Matteo Argiolas e Kassama. Altra conferma in casa Ossese: dopo Matteo Gueli la società bianconera ha pronto il rinnovo del contratto per il centrocampista Davide Madeddu.

Promozione

Virgilio Perra resta sulla panchina dell’Arborea. Nella scorsa stagione l’ex tecnico di Atletico e Casale era subentrato a Nunzio Falco. Castiadas sempre più forte: alla corte del tecnico Cristian Dessì arrivano Claudio Mura, Christian Ruggeri e Filippo Littarru, tutti ex Sant’Elena. Il Sennori di Massimiliano Nieddu ha ingaggiato il difensore Mattia Masia (classe 1999), ex Porto Torres, e l’attaccante Salvatore Pilo (1999), proveniente dal Siligo. In precedenza ha chiuso la trattativa con Roberto Cacace, ex del Coghinas. Colpo dell’Ussana, neo promosso in Prima categoria, che ha trovato l’accordo con l’esterno Mattia Cordeddu, ex Guspini e Villacidrese.

