Il Latte Dolce apre e chiude fuori, settembre è già un mese chiave 

Sassari . «Un avvio caldo, dove giochiamo a Ossi che è una neopromossa in Serie D, e un campionato duro, con diverse squadre da scoprire». Il tecnico Michele Fini commenta così il calendario del Latte Dolce che affronterà il suo undicesimo campionato di Serie D, il quarto di fila.

«Il fatto che l’Ossese sia al suo primo approdo in Serie D ne fa una partita ricca di contenuti. C’è il calore dei tifosi che saranno sicuramente numerosi, e poi oltre all’entusiasmo è una squadra che ha fatto innesti di categoria come Tesio e Idda, che ben conosciamo, questo la dice lunga sulle loro ambizioni e aspettative».

Già la seconda settimana presenterà il turno infrasettimanale: «Affrontiamo la Paganese e andiamo sul campo dell’Atletico Lodigiani, quindi di nuovo in casa contro l’Anagni. I tempi di recupero sono corti, quindi dobbiamo arrivare al campionato pronti in maniera importante». Fini aggiunge una ulteriore difficoltà: «Il campionato sarà duro anche perché ci sono diverse squadre che prima non c’erano, quindi sono tutte da scoprire. Noi dobbiamo prepararci al meglio per competere e raggiungere la salvezza, che è l’obiettivo sul quale puntiamo ogni cosa».

Intanto ieri sono state ufficializzate altre due conferme. Si tratta dell’attaccante Vincenzo Di Gianni, 20 anni, 14 presenze e un gol nella stagione passata, e del centrocampista Marco Fiori, anch’egli ventenne, cresciuto nel settore giovanile della Torres e frenato nel campionato scorso da un infortunio.

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