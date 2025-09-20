VaiOnline
Serie A.
21 settembre 2025 alle 00:11

Il lato oscuro della Juve 

Dopo le scintille in Champions, deludente pari a Verona 

Hellas Verona 1

Juventus 1

H. Verona (3-4-1-2) : Montipò, Nunez, Nelsson, Frese, Belghali (32' st Kastanos), Serdar (44'st Yellu), Akpa Akpro (32'st Niasse), Bradaric, Bernede, Giovane (17' st Sarr), Orban (44' st Ajayi). In panchina Perilli, Toniolo, De Battisti, Ebosse, Slotsager, Bella-Kotchap, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore Zanetti.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Joao Mario (37' st Zhegrova), Locatelli (1' st Koopmeiners), Thuram (11' st Adzic), Cambiaso, Conceiçao (25' st David), Yildiz, Vlahovic (11' st Openda). In panchina Perin, Pinsoglio, Bremer, Cabal, Rugani, McKennie, Kostic. Allenatore Tudor.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Reti : nel pt 19' F. Conceiçao, 43' Orban (rig).

Verona. Si ferma al Bentegodi il volo della Juventus. Dopo tre successi consecutivi i bianconeri non vanno oltre al pareggio per 1-1 contro un Verona tosto, aggressivo, capace di sfruttare al meglio una condizione fisica e anche mentale non al diapason dell'undici di Tudor, dopo il fantasmagorico 4-4 di Champions. Ora il Napoli, atteso domani dalla prova in casa col Pisa, ha la possibilità di allungare e restare solo al comando.

Le fatiche contro Inter e, soprattutto, Borussia Dortmund hanno pesato sulla prestazione della Juve di ieri sera, ma molto merito va attribuito a un Verona capace di alzare sempre i ritmi, di giocare con quella aggressività che mette spesso la Juventus all'angolo. Nel secondo tempo, i padroni di casa hanno anche cullato il sogno del sorpasso, prima che al Var il gol del 2-1 venisse annullato per un fuorigioco di Serdar. Dall'altra parte, dopo i processi alla difesa in casa bianconera, Di Gregorio ha sfoderato diverse buone parate, che hanno tenuto in gioco la Juve nei momenti più difficili. Negativa la partita di Vlahovic, per una votla in campo dal primo minuto.

Tutte nel primo tempo le due reti che decidono match: quarto d'ora di grande equilibrio poi l'equilibrio si spezza con la conclusione di Francisco Conceiçao sul palo lontano. L’Hellas replica su palla inattiva al 43’: Bradaric in mezzo, mano di Joao Mario e (dopo il richiamo del Var) Rapuano decide per il rigore che Orban realizza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

