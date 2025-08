«Il lato dei portici diventi una zona a traffico limitato» 

Spesso finisce nel mirino dei “censori” da tastiera. Italo Meloni, docente di pianificazione dei trasporti nella facoltà di Ingegneria, non risparmia proposte e bordate su un argomento che conosce molto bene: la mobilità. Il traffico di via Roma è l’ultima spina nel fianco degli automobilisti cagliaritani. Professore, come se ne esce? «Prima di tutto è necessario decidere quanti veicoli possono transitare, studiare un piano trasportistico serio. Vista anche la riduzione della carreggiata non può essere una strada di attraversamento. I camion che scaricano le merci, il traffico di chi abita e lavora alla Marina e, soprattutto, i pedoni che attraversano per arrivare nell’area verde e nel fronte portuale, sono elementi che causano notevoli rallentamenti: le auto, impiegano anche 10 minuti per percorrere poche centinaia di metri». Quale potrebbe essere la soluzione? «Non c’è dubbio – afferma Meloni – il lato portici dovrebbe diventare una Zona a traffico limitato riservata ai residenti e ai gestori delle attività commerciali». E gli autobus? «No, perché intaserebbero ulteriormente il traffico. Nel caso fosse necessario, solo quelli piccoli e il minimo indispensabile».

