Il Lanusei tenta l’allungo 

Cus Cagliari-Sant’Elena e Atletico Cagliari-Guspini sono le partite di cartello della tredicesima giornata di andata del campionato di Promozione (girone A), che per l’occasione anticipa a oggi dalle 15 (a eccezione di due gare) sette dei nove incontri in programma.

Nel capoluogo

Comincerà mezzora dopo (alle 15,30) la sfida sul campo di “Sa Duchessa”: i cussini di Marco Lantieri sono reduci da due vittorie di fila e tre risultati utili e occupano la seconda posizione in compagnia della Tharros a sei lunghezze dalla capolista Lanusei. L’obiettivo sono i tre punti per non far fuggire gli ogliastrini e, magari, sperare di recuperare qualche punto. Davanti c’è il Sant’Elena, che arriva da sette risultati positivi. Finora i quartesi hanno perso solo una partita ma hanno pareggiato otto volte e se intendono inserirsi nella lotta playoff devono cominciare a vincere. L’Atletico Cagliari, reduce da due match contro il Lanusei, una in campionato e l’altra in Coppa, affronta al “Mario Brugnera” un Guspini in grande salute intenzionato a scalare la classifica. Gli uomini di Madau faranno leva sul fattore campo, dove hanno vinto quattro delle cinque partite giocate.

La leader

Alle 16,30 la battistrada Lanusei è attesa sull’ostico campo dell’Orrolese. Martins e compagni puntano alla decima vittoria ma non sarà una passeggiata: la squadra di Marco Marcialis è affamata di punti anche in virtù della precaria posizione di classifica.

Il Castiadas dell’allenatore Guido Fenza fa visita al Villamassargia fanalino di coda. Impegno da prendere con le pinze, considerato che nel club rossoblù esordisce in panchina l’esperto Marco Piras, anche grande motivatore.

Il derby

Riflettori puntati anche sul derby Arborea-Terralba: i padroni di casa non riescono a trovare continuità. Più costante la compagine di Maurizio Firinu, che ha 4 punti in più rispetto ai cugini. Il Selargius, che non vince dalla quinta giornata, gioca in trasferta con la matricola Atletico Masainas: ballano punti importanti per la salvezza. Al Fra Locci di Tortolì arriva l’Uta, altra matricola del torneo. Domani Calcio Pirri-Tharros e Villacidrese-Idolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA