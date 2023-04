Il Lanusei stoppa il Budoni 

Lanusei 3

Budoni 3

Lanusei (4-4-2) : Mastrangelo, Nicotera, Bellu, Prieto, Piroddi; Carboni, Caredda, Paulis, Mainardi (47’ st Bogliolo); Rako (45’ st Novach), Orrù (40’ st Arangino). In panchina Dessì, Meloni, Musso, Arras, Di Gennaro, Orellano. Allenatore Masia.

Budoni (3-4-3) : Faustico, Caparros, Farris, De Goicoechea; Ortenzi (15’ st Scioni), Rossi, Greco, Raimo; Meloni, Lancioni (20’ st Ndiaye), Santoro. In panchina Riccio, Satta, Lamacchia, Steri, Zullo, Luongo, Diop. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Borello di Nichelino.

Reti : nel primo tempo, 7’ Mainardi, 15’ Greco, 20’ Santoro, 45’ Bellu; nella ripresa, 20’ (r) Paulis, 32’ (r) Meloni.

Note : ammoniti Caredda, Ortenzi; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 250.

Lanusei. Davide ferma Golia. Al Lanusei riesce l’impresa di strappare un punto al Budoni, che a due giornate dalla fine perde la vetta della classifica. Gli ogliastrini, però, perdono terreno rispetto al Li Punti e ora sono attesi da due partite decisive in cui dovranno lottare con il coltello tra i denti per strappare la salvezza.

La partita

Al 7’ Mainardi va in gol con una conclusione dalla distanza. Parità ristabilita al 15’ direttamente su punizione: segna Greco. La squadra di Cerbone fa la voce grossa e, al 20’, passa in vantaggio con Santoro, abile a sfruttare un disimpegno errato della difesa di casa. Al 41’ Orrù sfiora il 2-2, che arriva allo scadere della prima frazione con Bellu capace di trovare il guizzo nel flipper davanti a Faustico. Al 20’ della ripresa il Lanusei la ribalta: dagli undici metri segna Paulis. Altro rigore (32’), stavolta per il Budoni, assegnato per fallo di Caredda su Farris. Dal dischetto trasforma Meloni. Il Lanusei ci crede fino alla fine e, al 4’ di recupero, la sventola di Arangino è controllata da Faustico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata