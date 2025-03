Il Lanusei sogna: Orrolese ko, Eccellenza vicina 

Lanusei 1

Orrolese 0

Lanusei (4-2-3-1) : D’Abrosca, Kouadio, Gentini, Pedro Caeiro, Arras (6’ st A. Troyes); Fe. Usai (42’ st Caliendo), Caredda; Trindade, Gabriel Silva, Di Stefano (24’ st Faye); Martins. In panchina Morillas, Cirone, Deiana, Mameli, A. Serra, M. Usai. Allenatore Piras.

Orrolese (4-2-3-1) : Piroddi, Cirina (24’ st Satta), Atzeni, Chulia, Erriu; Caballero, C. Serra (39’ st Prasciolu); Mic. Mura (35’ st Melosu), Porcedda, S. Mura; Serio (35’ st Tocco). In panchina L. Mura, Garau, Matt. Mura, Onnis, Addis. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Rete : st 10’ Gabriel Silva.

Note : ammoniti Gabriel Silva, Martins, Mic. Mura, Pedro Caeiro, Faye, A. Troyes, Serio, Piras; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 300.

Lanusei. La capolista va dritta verso l’obiettivo. Lo dimostra una volta di più superando, seppur di misura, l’Orrolese che, soprattutto nel primo tempo, si dimostra avversario arcigno e combattivo. Serve una prodezza balistica di Gabriel Silva per incamerare altri tre punti e sentire sempre più da vicino il profumo dell’Eccellenza. In attesa del Tortolì, che oggi giocherà in casa dell’Uta, i punti di vantaggio diventano 12. Quasi una sentenza.

Fatica iniziale

La prima, seria iniziativa è di Porcedda che, al 13’, salta due uomini al limite dell’area e col destro insidia la porta di D’Abrosca. Al 24’ scarico di Serio, Michele Mura arriva a rimorchio e calcia alto un rigore in movimento. Replica il Lanusei con un destro da fuori area di Martins ma la mira è da rivedere. Che il suo pomeriggio non sia brillante Martins lo conferma anche al 39’, quando da posizione favorevole svirgola una palla invitante che di solito non sbaglia. Il brasiliano si fa ammonire un minuto dopo per aver trattenuto un avversario.

L’intervallo schiarisce le idee compassate che la squadra di Piras manifesta nel primo tempo. I risultati della pausa energizzante si vedono già al 9’ quando Piroddi salva su Trindade e, soprattutto, al 10’: Gabriel Silva decide di dare spettacolo col suo mancino liftato e con una sventola in diagonale da sinistra non lascia scampo al portiere avversario.

