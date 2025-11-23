il lanusei si affida alle reti di mereu 

Lanusei. Secondo pari di fila per il Lanusei. Che a Villasimius strappa un mini-abbonamento al risultato di 1-1 e si conferma nella top 5 dell’Eccellenza. Torna al gol Nicola Mereu che sale a quota 6 (senza rigori), caricandosi la squadra sulle spalle. L’attaccante di Villagrande ha realizzato un terzo delle reti complessive della squadra di Alberto Piras e si guadagna la copertina della prima parte di stagione. L’attaccante ogliastrino cercava una nuova sfida, dopo le stagioni sfortunate (Cos) e incolore (Taloro) e a Lanusei ha ritrovato fiducia nei propri mezzi e un ambiente che l’ha saputo coccolare sin dall’inizio.

Se Mereu gira a mille, lo stesso non si può dire del suo compagno di reparto, Alfredo Martins. Il brasiliano, autentico trascinatore la scorsa stagione con una valanga di reti con cui ha portato il Lanusei in Eccellenza, è fermo a tre reti (un rigore) e fatica a crearsi occasioni nitide, benché il suo lavoro sporco per aprire varchi ai compagni sia sempre lodevole. Il calendario del Lanusei propone un’altra trasferta, sul campo del Calangianus, e la sfida in casa con l’Ossese prima del viaggio nel Sulcis per affrontare l’Iglesias con cui condivide gli stessi punti (18).

Intanto, la società guarda con interesse al mercato di riparazione. Più che altro servono rinforzi per allungare la rosa, condita di tanti giovanissimi privi di esperienza. In quest’ottica il rientro di Franco Troyes, che ha saltato la prima parte di stagione per noie fisiche, può colmare qualche lacuna. Capitolo portieri: a gennaio potrebbe rientrare a Lanusei Manuel Morillas, il portiere argentino che dopo lo strepitoso campionato dello scorso anno si era accasato al Tonara. Potrebbe essere lui il sostituto di Cherif Doumbouya, il portiere senegalese che sarebbe vicino al Santa Teresa di Gallura dove ritroverebbe Celestino Ciarolu, il tecnico con cui stravinse il campionato di Prima categoria al Barisardo.