Il Lanusei sfida l’Atletico Cagliari per accelerare 

Lanusei a Cagliari, Tortolì in casa. Capolista e rivale si accingono a percorrere il rettilineo finale: chi taglierà il traguardo per primo avrà in omaggio la promozione in Eccellenza. Mancano sei partite al termine della stagione e la battistrada ha il destino in mano, perché dall’alto dei suoi sei punti di vantaggio sui “cugini” ogliastrini può solo perdere quel che ha conquistato sinora con una corsa entusiasmante. Messo alle spalle un periodo opaco, durante il quale una straordinaria rimonta aveva portato in testa il Tortolì, la leader ha riconquistato la vetta e non l’ha più lasciata allungando anzi il vantaggio su una rivale che forse ha accusato il colpo (e la fatica necessaria a completare quella clamorosa rincorsa).

Così oggi il match del Brugnera contro l’Atletico preoccupa relativamente una squadra che ha dimostrato di essere sul pezzo e in forma, consapevole (anche) di non poter sbagliare se vuole dare la mazzata finale a chi dietro prova a tenere il suo passo. Si gioca alle 15,30 mentre il resto della giornata, la 29esima, sarà cominciata già da mezzora e dunque qualche notizia sui risultati altrui sarà già arrivata. Il Tortolì da parte sua deve comunque vincere contro il Selargius, non fosse altro perché alle spalle ha un Guspini in rimonta che dista tre lunghezze e fa visita a un Atletico Masainas in piena bagarre salvezza (è penultimo e distante 4 punti dai playout). Al quarto posto ecco il Sant’Elena, in lieve calo dopo un buon periodo ma ancora a un passo dai playoff divenuti obiettivo stagionale per risalire subito in Eccellenza: i quartesi fanno visita all’Arborea, tranquillo a metà classifica, e puntano a fare bottino pieno sperando allo stesso tempo che chi sta davanti rallenti.

Stesso obiettivo di Villacidrese e Cus Cagliari che, rispettivamente a -3 e -4 dagli spareggi promozione, attendono sul proprio campo l’Uta (poco sopra i playout) e al Polese l’Idolo (in piena zona calda). Cerca punti salvezza il Pirri a Mulinu Becciu contro un Terralba tranquillo mentre l’Orrolese, terzultima, ha un impegno complicato tra le mura amiche contro il Castiadas. Chiude il programma Villamassargia-Tharros, con i padroni di casa che, ultimi, hanno ormai poche speranze di salvarsi.

