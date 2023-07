Il Lanusei riparte da Franco Giordano 

Lanusei. L’esperienza di Franco Giordano al servizio del Lanusei. Il club ogliastrino, che prenderà parte al campionato di Promozione, ha scelto il 68enne tecnico cagliaritano per iniziare un nuovo ciclo dopo la rivoluzione societaria con l’addio di Daniele Arras e la nomina di Roberto Congiu nel ruolo di presidente.

Reduce dal biennio sulla panchina del Selargius, dove ha raggiunto la salvezza ottenendo il primo posto nella valorizzazione dei giovani, Giordano nonostante la sua lunga carriera (35 anni) in panchina sinora aveva incrociato l’Ogliastra soltanto da avversario. Al Lanusei l’ex insegnante di Educazione fisica subentra a Mario Masia, che ripartirà dal Cardedu. Ora la società, in armonia con la nuova guida tecnica, dovrà allestire la rosa, tutta da ricostruire dopo la retrocessione dall’Eccellenza. Vicino l’accordo con Mohammed Sylla, ex attaccante dell’Idol. (ro. se.)

