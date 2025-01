Il Lanusei resiste ma il Sant’Elena ci crede 

Al giro di boa del girone A del campionato di Promozione il Lanusei resta saldo al comando della classifica, ma Sant’Elena e Tortolì corrono e la capolista deve mantenere alta la guardia dopo il pareggio interno col Castiadas (2-2). Sabato la prima giornata di ritorno propone proprio la grande sfida tra la capolista e i quartesi guidati in panchina da Maurizio Rinino, da soli al secondo posto.

Domenica scorsa alla battistrada del tecnico Alberto Piras è rimasto il rammarico di non aver sfruttato il doppio vantaggio che aveva sino a 5’ dallo scadere. La squadra del momento è certamente il Sant’Elena, reduce da sei vittorie consecutive, le ultime cinque senza subire reti, e da dodici risultati utili. Dopo l’11esima giornata i biancoverdi avevano un ritardo di 13 lunghezze dalla vetta, ora è a -6 dopo la vittoria nell’ultimo turno a Orroli dove invece il Lanusei ha perso.

Vola anche il Tortolì, ora terzo a -7 e, aggiudicandosi a Elmas lo scontro col Cus Cagliari, capace di conquistare 18 punti nelle ultime sei partite come i quartesi. Per i rossoblù ogliastrini sono otto i risultati positivi di fila. Al quarto posto c’è il Castiadas, che con carattere e merito ha strappato un punto in casa della leader. La Tharros, sconfitta a Guspini, è scivolata in quinta posizione, mentre inizia bene il 2025 il Calcio Pirri che, contro un ottimo Uta, dopo 7 turni ritrova la vittoria. Atletico Cagliari e Terralba non si sono fatte male nello scontro diretto. In crescita il Selargius, al secondo successo di fila. Nella zona calda ha mosso la classifica solo l’Idolo.