Il Lanusei prova la fuga 

Lanusei 2

Cus Cagliari 0

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, Kouadio, F. Troyes, Pedro Caeiro, Arras (7’ st Deiana); Fe. Usai (26’ st A. Troyes), Caredda (42’ st Gentini); Trindade, Di Stefano (29’ st Marchetta), Gabriel Silva; Martins (46’ st A. Serra). In panchina D’Abrosca, Cirone, Faye, Mameli. Allenatore Piras.

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu, Mudu (25’ st N. Asunis), Prefumo, Fiori, Piroddi; Puddu (37’ st Zucca), D. Asunis (14’ st Demurtas), Carboni (37’ st Loddo); Siddu, Balloi (25’ st Perra), R. Serra. In panchina Follese, Soru, Salaris, Serpi. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 24’ Gabriel Silva; nella ripresa, 34’ Martins.

Note : ammoniti Arras, Gabriel Silva, Caredda, Carboni, Fiori, Prefumo; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 350.

Lanusei. Giù il cappello davanti al Lanusei. La capolista supera il Cus Cagliari con i gol dei suoi gioielli brasiliani Gabriel Silva e Martins. La squadra di Alberto Piras allunga sul Tortolì: ora è a +4.

Primo tempo

In apertura minuto di silenzio per la tragica scomparsa di Marco Mameli, il ragazzo di Ilbono ucciso a Bari Sardo. Nei primi venti minuti il Cus esce illeso dal pressing del Lanusei ma cede al 24’. Imperioso stacco di testa di Gabriel Silva su assist da destra. I padroni di casa hanno un’amnesia e il Cus costruisce due occasioni per pareggiare. È il 37’: prima Balloi e poi Roberto Serra si divorano il gol.

La ripresa

Al 10’ Trindade sciupa davanti alla porta una sventagliata di Gabriel Silva. Il brasiliano è ispirato e, al 14’, sfiora il raddoppio di testa su punizione di Usai. È di marca brasiliana il 2-0: è il 34’, Martins si mette in proprio, decide di involarsi dalla trequarti verso la porta e con un rasoterra batte Pillitu.

