Il Lanusei ospita l’Atletico Cagliari Il Bono sfida la capolista Buddusò 

Dopo i due anticipi di ieri, oggi alle 15 si completa il quadro della dodicesima giornata di andata del campionato di Promozione. Nel girone A la partita di cartello è Lanusei-Atletico Cagliari: è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Ci sono cinque punti di differenza tra gli ospiti e l’imbattuta capolista, che ha vinto gli ultimi quattro incontri senza subire reti, ma è un buon momento anche per gli uomini di Antonio Madau, che proveranno a ridurre il gap.

L’altra formazione cagliaritana, il Cus, gioca ad Arzana contro l’Idolo: la squadra di Marco Lantieri viaggia sulle ali dell’entusiasmo in virtù della vittoria sulla Tharros. La Villacidrese, dalla quale ci si aspettava di più avendo già otto punti di ritardo dalla vetta, è attesa sul campo della matricola Uta, che ha tesserato il difensore Andrea Fusco, ex Latte Dolce.

All’Annunziata di Castiadas la compagine allenata da Guido Fenza affronta l’ostica Orrolese. Nei sarrabesi dovrebbero esordire i neo acquisti Lorenzo Pionca, ex Uri, e Simone Angelucci, ex Cerveteri. Al campo Remigio Corda di Terralba altro test importante per Atzeni e compagni contro il Pirri di Paolo Busanca.A Mulinu Becciu, a Cagliari, sfida tra Sant’Elena e Arborea, compagini partite con ben altre ambizioni di quanto dica la classifica. Nuova gara interna per il Selargius, che al Porcu attende il Tortolì. Previsto nei granata l’esordio del difensore Gabriele Pancotto. Il Guspini di Cristian Dessì va a caccia dei tre punti con l’Atletico Masainas.Nel girone B spicca Atletico Bono-Buddusò, terza e prima in classifica. Il Bonorva del bomber Meloni gioca in trasferta col Sennori. Lo Stintino riceve la cenerentola Tonara. Riflettori puntati anche al Pirina di Arzachena per l’incontro tra smeraldini e Castelsardo. Chiudono Abbasanta-Siniscola, Lanteri-Tuttavista, Luogosanto-Bosa e Ovodda-Macomerese.

