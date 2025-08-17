Il lanusei ora parla “brasiliano” 

In Serie D, il Budoni si rinforza tra i pali con l’ingaggio del giovane portiere argentino Santiago Budano, classe 2005. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Matese, formazione molisana di Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili del River Plate, dove ha militato fino all’under 17, è poi passato all’Argentinos Juniors. In seguito, ha fatto parte della Primavera del Ferro Carril Oeste, storica società della serie B argentina. Si tratta di un portiere giovane con alle spalle già esperienze in realtà altamente competitive.

In Eccellenza

Altro colpo in entrata per il Lanusei (Eccellenza), che ha ufficializzato l’esterno brasiliano Matheus Leoni. Classe 1991, è un giocatore di grande affidabilità e vanta oltre 250 presenze da professionista. Nella scorsa stagione ha militato nel Nyíregyháza, club della massima serie ungherese. Sempre in Ungheria ha vestito anche le maglie del Kecskeméti e del Kisvárda. Nel corso della carriera ha giocato in Bulgaria, Svizzera, Germania, Austria e Brasile, dimostrando personalità ed esperienza internazionale. Mancino naturale, sarà un elemento prezioso nello scacchiere tattico del tecnico Alberto Piras. Preso anche il centrocampista brasiliano Gabriel Kazu Yanagu. Si muove anche il Santa Teresa Gallura, che aggiunge alla rosa l’esterno destro francese Leeroy Laurent. Diciottenne, arriva dal Linas-Montlhéry. Un giocatore dal grande potenziale, su cui la società gallurese punta per costruire una rosa competitiva.

Le altre categorie

Scendendo in Promozione, gran colpo dell’Alghero, che mette sotto contratto il difensore uruguaiano Diego Martín Barboza González (classe 1991), protagonista nella scorsa stagione con il Budoni e figlio d’arte: il padre Fernando ha vinto il campionato uruguaiano con il Nacional e ha giocato in Spagna con il Celta de Vigo. Barboza González ha vestito anche la maglia del Manfredonia e vanta esperienze internazionali in Uruguay, Messico, Cipro, Spagna e Armenia. Confermato inoltre il centrocampista classe 2003 Alessandro Scanu, originario di Usini.

In Prima categoria, il Santa Giusta ha confermato il difensore Stefano Frau (ex Tonara e Ghilarza), classe 1997, che indosserà anche la fascia da capitano. In panchina il gradito ritorno di Roberto Sau.Doppio colpo di mercato del Pattada. In difesa arriva l’italo-argentino Lautaro Lozano, classe 1997, reduce dall’esperienza al Malaspina. A centrocampo, invece, approda Antonio Gorveddu, giocatore esperto, reduce da una buona stagione con il San Nicola Ozieri. In Seconda, il Funtanaliras Montis conferma il portiere Michele Brianda, l’attaccante Gianluigi Campana, il centrocampista Stefano Campus e il difensore Salvatore Pudda.

RIPRODUZIONE RISERVATA