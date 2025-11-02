VaiOnline
Al Lixius.
03 novembre 2025 alle 00:06

Il Lanusei non si ferma, battuto anche il Carbonia 

Lanusei 1

Carbonia 0

Lanusei (4-2-3-1): Dyguda, Mameli (43’ st Marchetta), Haas, Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Lusa (39’ st Loi), Rossato; Trindade (41’ pt Kouadio), Fe. Usai (43’ st Arras), Mereu; Martins (39’ st A. Serra). In panchina Doumbouya, Doneddu, Manca, Paderi. Allenatore Piras.

Carbonia (4-3-3) : Floris, A. Mastino, Ponzo (27’ st Coulibaly), Pavone, Hundt; Boi, Porcheddu, F. Mastino; Nannini (6’ pt Melis), Zazas, Artese (16’ st T. Serra). In panchina Chidichimo, Zonchello, Gurzeni, Saiu, Carboni, Massoni. Allenatore Mannu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Rete: st 16’ Gabriel Silva.

Note: ammoniti Lusa, Haas, Mereu, Marchetta, Piras, Mastino, Zazas, T. Serra, Hundt, Mannu; recupero 1’ pt-9’ st; spettatori 400.

Lanusei. La squadra di Alberto Piras ragiona da grande. A Lanusei si sogna, dopo l’1-0 al Carbonia, una battaglia di 100 minuti carica di adrenalina e pathos. Decide la sfida un gol del brasiliano Gabriel Silva. I biancorossoverdi vogliono cancellare la sconfitta subita nel turno precedente a Tempio e partono subito con un piglio deciso. Due occasioni, tra l’11’ e il 12’, confermano che la squadra è viva. Il Carbonia mette il becco fuori dall’uovo e alza il baricentro, ma il muro difensivo guidato dalla coppia di centrali Haas-Pedro Caeiro, stringe le maglie e respinge gli assalti (timidi). Per la svolta dell’incontro bisogna aspettare il minuto 16 della ripresa. Sugli sviluppi di un angolo, la difesa ospite libera e sulla palla che cade al limite dell’area s’avventa Gabriel Silva, che di controbalzo toglie la ragnatela dall’incrocio. Il brasiliano, rientrato dalla poco felice esperienza con l’Atletico Uri, calcia forte di destro, il piede “sbagliato”, ma regala 3 punti e secondo posto ai suoi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

