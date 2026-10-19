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Eccellenza.
20 ottobre 2026 alle 00:43

Il Lanusei ha imparato a stare tra le grandi 

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Ci sono pareggi che valgono più di una vittoria. Quello strappato dal Lanusei sul campo dell’Ilva è uno di quelli. In uno dei campi più complicati e più lontani dell'Eccellenza sarda, con una traversata in mezzo e 90’ di battaglia davanti, la squadra di Michele Filippi ha scelto la strada più difficile per dimostrare di che pasta è fatta. Sotto 2-0, con l’inerzia tutta dalla parte dei padroni di casa e il pubblico maddalenino che già spingeva, ha trovato la forza di risalire.

Primo tempo storto per i biancorossoverdi. L’Ilva parte forte, come sempre tra le mura amiche. Pressa alta, gioca sulle ripartenze, sfrutta il vento e l’entusiasmo. Il doppio vantaggio arriva e sembra chiudere i giochi. Negli spogliatoi però qualcosa cambia. Filippi non urla, sistema. Chiede alla squadra di avere pazienza, di giocare palla a terra. E soprattutto chiede carattere. E il carattere arriva. Nella ripresa è un altro Lanusei. Più cattivo, più compatto, più convinto. Accorcia subito, e lì la partita gira davvero. L’Ilva si abbassa, inizia a sentire la pressione. Il Lanusei ci crede, spinge, occupa l’area. Il pari arriva come una liberazione, dopo un’azione insistita, di quelle che nascono solo quando una squadra rifiuta l’idea di perdere.

«Abbiamo fatto la partita anche nel primo tempo», dice l’allenatore con un passato al Cagliari, «provando a determinarla ma non riuscendo a farlo per la mancanza di lucidità e di freschezza». Filippi esalta le capacità del gruppo: «Nella ripresa siamo stati bravi a fare lo stesso tipo di partita del primo tempo ma con più energia e sfrontatezza. Il risultato è anche frutto del lavoro che stiamo facendo e della caparbietà. Siamo una squadra che non nasce per fare un campionato come quello dell’Ilvamaddalena, ma che vuole crescere di partita di partita». La squadra di Filippi è seconda in classifica e domenica prossima attende al Lixius l'Usinese che, domenica scorsa, ha schiantato il Taloro.

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