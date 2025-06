il lanusei ha fretta di ricominciare: subito due acquisti 

Lanusei. Il Lanusei va di fretta. Del resto l’Eccellenza impone un’organizzazione superiore e il mercato va imbastito quanto prima. Il direttore sportivo Gigi Di Maio è vicino a chiudere due colpi in entrata: Nicola Mereu, 24 anni, attaccante originario di Villagrande, e Joel Baraye, difensore senegalese di 28 anni.

Mereu è reduce dal biennio con il Taloro, dov’era arrivato dalla Cos i cui uomini-mercato l’avevano prelevato dal Villagrande. Per lui l’occasione di rientrare in Ogliastra e mostrare le sue qualità dopo qualche stagione tormentata dalla rottura del crociato ai tempi della Cos. Baraye è sinonimo di solidità difensiva. Cresciuto nelle giovanili del Brescia, ha esordito in Serie B a 17 anni nel 2013/14 per poi disputare 95 gare nei campionati professionistici fino al 2022 vestendo le maglie di Entella, Carrarese, Catania, Padova, Salernitana, Avellino e Monopoli. In difesa potrebbe far coppia con il portoghese Pedro Caeiro, pilastro della retroguardia che bene ha fatto la scorsa stagione in Promozione.

La squadra di Alberto Piras, tecnico confermatissimo, ripartirà da alcune certezze: oltre a Caeiro, resteranno i brasiliani Alfredo Martins, l’attaccante che ha stupito tutti a suon di gol, Trindade, centrocampista, e il capitano Federico Caredda. Non farà parte della rosa Gabriel Silva, l’altro asso brasiliano. Non ci sarà neppure il portiere Morillas e difatti da domani lo staff tecnico, cui è stato affiancato anche l’ex preparatore atletico del Cagliari Gianfranco Ibba, effettuerà una selezione di numeri uno.

