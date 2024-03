Il Lanusei fa sua la sfida salvezza 

Gialeto 1

Lanusei 2

Gialeto (3-5-2) ; Boassa, Mascia, Lai, Ena, De Santis, Ulukbekov, Peis (37’ st Pichiri), Piras, Perinozzi, Asuni (18’ st Caboni), Tassi. In panchina F. Sanna, Pinna, Medda, Pintus, L. I. Sanna, Erbì, Podda. Allenatore Montis.

Lanusei (3-4-3) : Banor, Maki, Gudino, Caroccia, Pacheco, Pugliese (1’ st Pisano), Franceschi, Ferrareis, Prieto, Ridolfi, Fink. In panchina Costarella, Ferrer, Melis, Zanni. Allenatore Giordano.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Reti : st 14’ e 29’ st Ridolfi, 28’ Caboni.

Note : espulsi Lai e Caroccia; ammoniti Perinozzi, Pisano e Pugliese.

SERRAMANNA. La Gialeto perde in casa 1-2 contro il Lanusei un importante scontro salvezza. Padroni di casa privi del tecnico Ruggiero e di Argiolas, ospiti senza Doumboy Acherif, tutti fermati dal giudice sportivo. Primo tempo equilibrato, le squadre non si fanno male; la sfida si accende nella ripresa.

Al 14’ Lanusei in vantaggio con Ridolfi, che sfrutta un disimpegno errato della difesa di casa e batte con un diagonale Boassa in uscita. Al 28’ la Gialeto pareggia da calcio d’angolo con il neo entrato Caboni, ben appostato sul secondo palo. Ma la gioia dura poco per i padroni di casa, perché dopo 1’ gli ogliastrini si riportano vantaggio ancora con Ridolfi bravo stavolta a superare Boassa di testa.

Giallo pesante per Perinozzi che, diffidato, salterà la prossima gara in casa del Selargius. Compleanno felice per Prieto del Lanusei, che festeggia i suoi 21 anni con una vittoria.

