Il Lanusei fa festa: ora è primo da solo 

Lanusei 3

Villamassargia 0

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, Etoh (42’ st Lo. Loddo), Troyes, Gomes, Gabriel Silva; Fe. Usai, Prieto (42’ st Sylla); F. Arras (28’ st Matteo Usai), Deiana, Serra; Martins (42’ st Spina). In panchina Fr. Usai, G. Arras, Caredda, Lu. Loddo, Migali. Allenatore Piras.

Villamassargia (4-4-2) : Marongiu, Melis, Valentino, Chessa, Cuccu; Bratzu, Fadda (34’ st Cubadda), Angioni, Contu (38’ st Lai); Marteddu, Lardieri. In panchina Contini, Floris, Asaro, Orgiana, Sabiucciu, Arcidiacono. Allenatore Perra.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : nella ripresa, 21’ Martins, 34’ Gabriel Silva; 48’ Matteo Usai.

Note : ammoniti Martins, Gomes, Serra, Cuccu, Angioni, Lardieri, Valentino; recupero 1’ primo tempo - 4’ secondo tempo; spettatori 300.

Lanusei. Il Lanusei spicca il volo. La squadra di Alberto Piras schianta (3-0) il Villamassargia, ultimo in classifica, e approfittando della concomitante sconfitta della Tharros resta solo in vetta. È il primo tentativo di fuga per i biancorossoverdi.

Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo in cui gli ospiti sono abili a congelare le velleità dei padroni di casa. A rompere gli induci pensa il solito Alfredo Martins, l’attaccante brasiliano che dimostra di avere buona confidenza con il gol. Il raddoppio è firmato dal suo connazionale Gabriel Silva: lui, che è mancino, segna da fuori (al 34’) col destro e manda in visibilio il pubblico di casa.

La gara si chiude con la ciliegina sulla torta: il classe 2000 Matteo Usai, giocatore di casa, cala il tris e sigilla il risultato.

