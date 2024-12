Il Lanusei è in fuga 

Lanusei 3

Atl. Masainas 1

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, G. Arras, Cipone, Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Fe. Usai (24’ st Deiana), Caredda; Coiro, Serra (37’ st M. Usai), Trindade; Martins. In panchina Etoh, Lo. Loddo, Lu. Loddo, Prieto, Spina, Sylla, Troyes. Allenatore Piras.

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Capra, P. Uccheddu, Todde (39’ st Mura), Pessiu; D. Cosa (1’ st Lindiri), Milia, N. Uccheddu (12’ st Biccheddu), Carrus; M. Cosa, Kouadio. In panchina Saiu, Melis, Zedde. Allenatore Comparetti.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Reti : nel primo tempo, 14’, 19’ Martins, 28’ Fe. Usai; nella ripresa, 6’ (r) Milia.

Note : ammoniti Milia, Pessiu, Coiro, Caredda; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 200.

Lanusei. Il dominio nel primo tempo basta per vincere la partita. Il Lanusei riscatta la sconfitta di Orroli, fa sua la gara con l’Atletico Masainas e, complice la sconfitta della Tharros, allunga a +6 proprio sugli oristanesi. La prima frazione è da applausi, con tre reti in 28 minuti. Sugli scudi, ancora una volta, l’attaccante brasiliano Alfredo Martins, che dimostra di avere un’innata confidenza con il gol. Praticamente inoperativo il portiere Morillas: per lui pomeriggio da spettatore non pagante. Gli ospiti, meglio nella ripresa, fanno fatica a bucare la difesa di casa e vanno in gol soltanto su rigore.

Inizio travolgente

Al primo vero affondo la capolista cancella lo zero dal tabellino delle marcature. È il 14’, il retropassaggio sbagliato di Milia si rivela sanguinoso. La palla finisce tra i piedi di Martins che avanza per trenta metri, resiste alle sportellate di Todde e infilza Bove con un tocco morbido. Nel freezer del Lixius sale la temperatura dell’entusiasmo. Non pago, l’attaccante brasiliano segna il raddoppio dopo 5’. Coiro, rinforzo tesserato nei giorni scorsi, controlla la palla prima che finisca sul fondo, scarica all’indietro dove Martins arriva a rimorchio e deve svolgere il compitino più facile: spingere la sfera in rete. Al 27’ Serra si mette in proprio, ubriaca il diretto avversario, taglia in mezzo. L’arbitro ravvisa un tocco di mano di un difensore ospite e concede rigore. Dal dischetto Federico Usai si fa ipnotizzare da Bove che, però, respinge sui piedi del regista, abile a ribadire in rete.

Secondo tempo

La ripresa comincia con un tiro mancino carico d’effetto di Gabriel Silva, che al limite dell’area ha il tempo per prepararsi la conclusione senza che gli avversari lo ostacolino. Il tiro fa gridare al gol, ma lambisce soltanto la traversa. Poi, al 6’, Milia accorcia le distanze per l’Atletico Masainas segnando il rigore accordato per fallo di Pedro Caeiro su Matteo Cosa. Il Lanusei indossa l’elmetto e alza una trincea per arginare gli attacchi (costanti) degli ospiti che, tuttavia, si rivelano innocui. Alla mezzora vuole iscriversi al club dei marcatori anche Giuseppe Arras che calcia una sassata di interno destro, sfiorando la porta di Bove, comunque proteso in tuffo. Nei minuti successivi la capolista anestetizza il gioco e incamera i 3 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA