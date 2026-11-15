Tortolì 1

Lanusei 1

Tortolì (4-2-3-1) : Krolczyk; Antinoli, Cabiddu, Delpiccolo, P. Serra; F. Serra (36’ st Carabajal), Conti; S. Loi (21’ st Balbis), Collocolo, Lezcano (21’ st Cadoni); Omoregbe (29’ st Mastropietro). In panchina Bracaglia, Scano, Scarafoni, M. Lobina, Sulis. Allenatore Criscuolo.

Lanusei (4-3-3) : Gilli, Xaxa (15’ st Pedditzi), Carraro, Bergamo, Manca (36’ st Mabo); Civile (15’ st Nocco), F. Doratiotto, Caddeo; Bah (27’ st Munua), Campana (1’ st Fe. Usai), G. Lobina. In panchina Loddo, Fr. Usai, Paderi, Loi. Allenatore Filippi.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 3’ Conti (r); nella ripresa, 48’ Pedditzi.

Note : ammoniti Bah, Cabiddu, Caddeo, Carabajal, Mastropietro; recupero 2’ pt-9’ st; spettatori 500.

Tortolì. Il primo tempo lo vincono gli sbadigli. Il derby, alla fine, non lo vince nessuno. E forse è proprio questo a renderlo un derby da antologia. Il Tortolì, oltre il 90’, stava già pregustando la vittoria scaccia-crisi, quando il Lanusei gli ha rovinato la gioia con un tiro da biliardo. In un Fra Locci gremito, il risultato si cristallizza sull’1-1, dopo 100 minuti di partita. Ma è un derby d’Ogliastra da paradosso: all’inizio, in campo, gli ogliastrini sono appena tre. Il resto? Giocatori arrivati da fuori, scelti per altre dinamiche. Fuori dal campo la rivalità è tutta ogliastrina, in campo l’Ogliastra è quasi un’ospite.

Primo tempo

Subito un brivido, al 2’, con Campana che di testa alza troppo sulla traversa a due metri dalla porta. Poi, la prima svolta. Incursione di Simone Loi, il suo destro è murato con le mani da un difensore ospite. Tocco evidente, rigore, zero proteste. Dal dischetto Bruno Conti junior è una sentenza: spiazza Gilli ed è 1-0. Fabio Doratiotto prova a scuotere i suoi: al 13’ sfora il pari, ancora di testa. Il Lanusei guadagna campo, assalta la difesa di casa che resiste senza vacillare. Eppure, nonostante la pressione ospite, è il Tortolì a sfiorare il raddoppio con Omoregbe, impreciso su angolo di Conti. In chiusura di tempo, orfano di lampi da derby, Cabiddu s’immola sul rasoterra dal limite di Caddeo.