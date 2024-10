Il lampo di Miranda lancia il Villasimius 

Villasimius 1

Nuorese 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Vitale, Rinino, Rostand (26’ st Argiolas), Valentini (29’ st Marci), Floris, Sakho (15’ st Melis), Miranda (26’ st Beugre). In panchina Gonzales, Sanna, Mastino, Argiolas, Camba. Allenatore Nicola Manunza.

Nuorese (4-3-3) : Ruggiu, Laconi, Filia, Dessolis, Emerson (11’ st Dessolis), Steri (14’ st Cocco), Demurtas (21’ st Cossu), Chiappetta, Zannini, Pitirra (16’ st Medde), Manca. In panchina Mascia, Catte, Puddu, Aru, Sogos, Trini. Allenatore Ivan Cirinà.

Arbitro : Gabriele Sari di Alghero.

Rete : 12’ pt Miranda.

Note : ammoniti Marci e Chiappetta.

Villasimius. Il Villasimius si aggiudica l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Nuorese. Decisiva una rete di Julian Marco Miranda in avvio di gara. La squadra di casa parte subito all’attacco: al 4’ Floris costringe Ruggiu alla respinta. Poco dopo il numero uno ospite si oppone a una conclusione di Sakh. È il preludio al gol che arriva al 12’: la firma è di Miranda che da pochi passi trova la zampata vincente. Al 19’ incornata di Sakho su cross di Loi, la palla si perde sul fondo. Al 21’ Emerson calcia da fuori area impegnando Arrus. Nei primi minuti della ripresa pericolosi Miranda e Pitirra. Al 29’ il neo entrato Argiolas da due passi spara alto. Al 32’ Beugre coglie il palo. Al 37’ botta di Manca, Arras non si fa sorprendere. Non succede altro e il risultato non cambia. La qualificazione resta aperta, gara di ritorno il 23 ottobre al “Frogheri” di Nuoro.

