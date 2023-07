Il lampadario storico finisce in discarica 

Non è solo il lampadario che ha illuminato le cerimonie religiose e le importanti liturgie per oltre un secolo nella parrocchia di San Pietro, è un pezzo importante della storia della religiosità lussurgese. Eppure il lampadario è finito in discarica, nell’ecocentro comunale.

Al momento sono in corso i lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale, appaltati dall’Unione dei Comuni del Montiferru, e lo storico lampadario è stato spostato ma invece di ipotizzare un possibile restauro, si è deciso di dirottarlo nell’ecocentro comunale, buttato nel cassone dei rifiuti metallici. Si tratta di un importante cimelio storico, un “ex voto” donato alla parrocchia dai combattenti reduci della prima Guerra Mondiale, restaurato una quindicina d’anni fa grazie a una donazione di una devota lussurgese.

Sul caso è intervenuta la minoranza in Consiglio comunale che con il capogruppo Giovanni Matta ha presentato un’interrogazione. «Come può un cimelio storico di questa importanza essere finito in discarica. Chi ha autorizzato la rimozione e quale sarà la sua destinazione futura? È un dono che nasce direttamente dal cuore dei reduci del conflitto 1915/18 come ringraziamento per essere rientrati sani e salvi dal conflitto. Un oggetto che ha una sacralità storica e che meriterebbe una sorte diversa». Il sindaco Diego Loi replicherà all’interrogazione scritta nel prossimo Consiglio.

