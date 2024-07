«Il lago sotterraneo di Locoli contro l’emergenza idrica» 

Proseguire negli studi per capire meglio la conformità del lago sotterraneo di Locoli, nel ventre del Montalbo, per poterlo poi utilizzare come risorsa idrica. Lo chiede Rocco Celentano, ex sindaco di Siniscola, ora presidente regionale del Psi.

Intervenendo sulla drammatica siccità che coinvolge l’alta Baronia, rispolvera una sua vecchia idea, più volte ribadita anche perché supportata dalle ricerche effettuate una decina di anni fa dalla Provincia. «Acclarato che la diga di Macheronis, al di là della crisi di questa secchissima estate - afferma il leader socialista - non ha quelle capacità invasanti che servirebbero al fabbisogno del territorio, appare chiaro che si devono trovare soluzioni alternative e nuove risorse idriche». Secondo Celentano, che tra l’altro critica il mancato collegamento della diga di Torpè con gli altri invasi del territorio, che avrebbe senz’altro attutito l’impatto della grave crisi in atto, la risorsa di Locoli va presa in seria considerazione.

«Il sistema ha dimostrato di possedere significative risorse idriche sotterranee - prosegue - e le esplorazioni subacquee hanno rivelato che i sifoni possono contenere grandi quantità di acqua». Pur ammettendo che le conoscenze attuali sul sito vanno approfondite, rilancia comunque la proposta. Per questo motivo a nome dei socialisti, invita la Regione e l’Autorità d’ambito ad andare in questa direzione.

