Il lago ospita i canottieri veneti 

Il lago san Sebastiano si conferma un attrattore turistico ma soprattutto sportivo. Proprio in questi giorni il canottieri di Mestre stanno svolgendo qui uno stage di allenamento che durerà fino a sabato prossimo. Sono presenti 20 atleti (sedici ragazzi e 4 ragazze) di età compresa tra i 15 e 18 anni seguiti da due tecnici. Si tratta di atleti di livello nazionale e internazionale, alcuni dei quali hanno già avuto modo di conoscere l’invaso artificiale di Isili e di apprezzarne le qualità nel corso di alcune manifestazioni svoltesi negli anni precedenti. Una scelta dunque quella della società veneta che non è stata casuale.

Il gruppo sportivo si è trovato nella condizione di trovare un altro spazio per i propri allenamenti a causa della siccità che sta colpendo il nord Italia e non ha trascurato la laguna di Venezia dove normalmente si svolgono le attività. L’arrivo in Sardegna è dovuto allo stretto legame dei canottieri di Mestre con il circolo canoa kajak Le Saline di Cagliari. Società che negli anni ha avviato una stretta collaborazione con la Polisportiva di Isili e che spesso ha tenuto le sue sedute di allenamento proprio nel lago di San Sebastiano. La società sportiva isilese ha così accolto gli atleti e sta offrendo tutto il supporto logistico e non. «È una nuova opportunità per noi», ha detto Mario Luigi Casu, presidente della Polisportiva che sta supportando il lavoro del gruppo «per far conoscere le potenzialità del lago».

Non è la prima volta che l’invaso artificiale viene scelto per questo tipo di stage e per sedute di allenamento. Qui era già venuta la nazionale ucraina, quella moldava e la nazionale paralimpica. Il connubio dunque sport-turismo sta diventando una costante quando si parla di lago e di questa nuova realtà se ne avvantaggia tutto il paese. Gli atleti sono alloggiati in un ristorante-albergo del paese, si spostano per i negozi alla ricerca di un ricordino, un souvenir. In questi giorni anche la Regione ha preso una posizione chiara sul futuro dei tanti specchi d’acqua presenti in Sardegna, l’assessore agli Enti locali Aldo Salaris ha parlato di un loro utilizzo per fini turistico-sportivi. «Tutto questo», ha aggiunto Casu, «ci fa ben sperare per il futuro: sarà necessario però organizzare al più presto un tavolo di lavoro».

