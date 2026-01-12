VaiOnline
Isili.
13 gennaio 2026 alle 00:33

Il lago diventa più “grande” 

È bastato un fine settimana per far cambiare ancora una volta l’aspetto al lago artificiale san Sebastiano di Isili. La neve tanto attesa non è arrivata o almeno non è stata così intensa. Eppure nevischio e la pioggia scesi tra sabato e domenica ha permesso all’acqua di coprire di nuovo il ponte san Sebastiano. Il guardrail emerge corroso dallo specchio d’acqua ma quel tratto di strada è di nuovo sommerso, così come parte dell’ex Statale.

Un po’ di respiro dunque soprattutto per i 60 paesi che dipendono dall’invaso del Sarcidano per l’approvvigionamento dell’acqua domestica e non. Circa 40 centimetri d’acqua hanno alimentato il lago ma anche la speranza che nei prossimi giorni il livello possa aumentare ancora grazie alla neve scesa in montagna e che porterà beneficio anche qui nel Sarcidano. Più sensibile invece l’aumento del livello del lago Flumendosa che ha recuperato un metro abbondante. Mediamente il lago stava scendendo 3 centimetri al giorno, un calo che ormai sembrava essere diventato visibile a colpo d’occhio. E se il paesaggio che è riemerso dall’acqua ha incuriosito, ha dato anche molta amarezza. Nel lato dove ha la sede il Circolo Nautico san Sebastiano le barche sono arenate nel fondale sabbioso, il perimetro del lago mostra i segni del massimo livello che il bacino ha raggiunto e i metri che mancano sono veramente tanti. La vecchia strada Statale 128 con i suoi tornanti attorno all’isolotto è ormai completamente visibile, solo la parte in corrispondenza del ponte è di nuovo nascosta.

«Il lago crescerà a ancora», ha commentato speranzoso il primo cittadino di Isili Luca Pilia. «C’è stato», ha aggiunto il presidente della Polisportiva Mario Luigi Casu, «un leggere incremento».

La situazione del bacino è seguita con attenzione sia da Abbanoa sia da Enas così da valutare giorno dopo giorno quanto le ultime precipitazioni aumenteranno il livello. L’invaso non ha solo un ruolo di riserva d’acqua per i tanti paesi a valle ma nel tempo ha assunto un ruolo fondamentale come attrattore turistico sia per l’escursionismo via terra ia per quello via acqua, ma anche da un punto di vista sportivo. (s. g.)

