Il laboratorio di alfabetizzazione informatica per gli over 60 

Avvicinare gli over 60 al mondo digitale, favorire l’acquisizione di nuove competenze e promuovere occasioni di incontro e condivisione. Le attività di “Genti de Bixinau”, il progetto promosso dall’associazione Bene Comune Sardegna in collaborazione con il punto famiglia delle Acli, proseguono con un nuovo laboratorio di alfabetizzazione informatica e supporto digitale di vicinato rivolto alle persone con più di 60 anni.

L'iniziativa nasce con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a familiarizzare con gli strumenti tecnologici più diffusi, come computer, tablet e smartphone, e ad acquisire maggiore autonomia nel loro utilizzo quotidiano. Un’opportunità per superare le difficoltà legate all'uso delle nuove tecnologie, sviluppare competenze utili nella vita di tutti i giorni e contrastare il divario digitale che rischia di escludere soprattutto le persone più anziane dall'accesso a informazioni e servizi.

Non solo formazione, ma anche socializzazione e vicinato solidale. Il laboratorio sarà infatti un'occasione per incontrarsi, condividere esperienze e scambiarsi conoscenze, valorizzando il sostegno reciproco e le relazioni tra i partecipanti. Un approccio che mette al centro le persone e considera le competenze digitali anche come uno strumento per favorire l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Il percorso prevede 20 ore complessive di attività, con incontri in programma il martedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30, nella sede di viale Marconi. La data di avvio sarà definita al completamento della classe. I posti sono limitati.

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