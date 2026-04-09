Il La Palma punta sui suoi ragazzi 

Dai fasti della Serie C a un nuovo progetto incentrato sui ragazzi. Il La Palma Cagliari, 63 anni di storia, nato nel quartiere cittadino da cui prende il nome, vuole riprendersi il posto da protagonista nel calcio regionale ricreando quel settore giovanile che per anni è stato il fiore all’occhiello della società.

La conferma arriva dal vice presidente Bruno Di Iorio, intervenuto ai microfoni di Radiolina nella trasmissione Giovani di Categoria: «Ci punteremo sicuramente, per noi è importantissimo e imprescindibile. Sono un imprenditore e quindi nelle persone oltre all’aspetto tecnico cerco i valori e il carattere giusti. Su questo baseremo anche il futuro della prima squadra». Come accade per tanti club dell’hinterland cagliaritano, l’assenza di strutture adeguate non permette di utilizzare una sede fissa e costringe a chiedere ospitalità ad altre realtà. «Giochiamo a Elmas», conferma Di Iorio, «ma ci stiamo impegnando per trovare una soluzione nel breve e medio termine perché comunque questa squadra e tutte le quelle del Cagliaritano meritano di giocare nel capoluogo».

La prima squadra senza tanti proclami si sta giocando le prime posizioni della Prima categoria in un girone molto equilibrato, dove in pochi punti ci sono quattro formazioni che mirano alla Promozione.

Ma le attenzioni sono rivolte ai più giovani. William Mocci, allenatore ma anche direttore tecnico della società biancoblù, spiega il progetto: «Negli ultimi 3-4 anni la forte collaborazione con il Calcio Pirri, che ringraziamo, ha permesso di tenere in piedi il settore giovanile. Ora è giunto il momento di ricreare anche la nostra attività di base e procedere con le nostre gambe, garantendoci il futuro coi nostri mezzi».

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